Инцидент с камион след село Прилеп затруднява движението към Шумен

Снимка: Фейсбук, Пътна обстановка в България, Х. Карагьозов

Шофьори са сигнализирали за инцидент на пътя 2-3 километра след село Прилеп в посока Шумен, където товарен камион е разпилял част от товара си на остър завой.

От снимка, качена във фейсбук групата "Пътна обстановка в България" се вижда, че десетки пластмасови каси са разпилени по пътното платно и край него, а на място се извършва разчистване. Камионът е спрял в дясната лента, което затруднява преминаването на автомобилите, пише glasnews.bg.

Към момента няма информация за пострадали или за сблъсък с други превозни средства. Не е ясно и какво е довело до разпиляването на товара.

Редактор "Екип на Петел",

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