Инцидент с кораб под либерийски флаг в Черно море

Стопкадър Х

Търговски кораб под либерийски флаг, превозващ въглища от САЩ за Украйна, е получил повреди в Черно море в района на румънската икономическа зона. Румънските власти проверяват дали причината е удар от морски дрон или експлозия на морска мина.

Инцидентът е станал в нощта срещу петък, 24 юли, когато корабът Christiana B е подал сигнал за помощ. Плавателният съд се е намирал на около 22 морски мили югоизточно от град Сфънту-Георге в Румъния, пише Блиц.

Информацията е съобщена от Департамента за извънредни ситуации на Румъния (Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă - DSU), който уточнява, че няма пострадали членове на екипажа.

Първоначално е имало опасения, че може да се наложи евакуация, след като екипажът е съобщил за щети по кораба и е поискал съдействие чрез международния морски канал.

След сигнала към района са били изпратени спасителни кораби SAR APOLLO и SAR ARTEMIS на Румънската агенция за спасяване на човешки живот на море (ARSVOM). В операцията е участвал и хеликоптер на Инспектората по обща авиация към румънското Министерство на вътрешните работи, който е извършил въздушно наблюдение на мястото.

По предварителни данни повредите са в района на товарен трюм номер 6. Румънските власти посочват, че сред възможните причини са удар от морски дрон или взрив на морска мина.

Случаят се наблюдава от румънските институции, като всички компетентни структури поддържат координация за гарантиране на безопасността в района.

Редактор "Екип на Петел",

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