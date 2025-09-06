Инцидент с парапланер край Габрово

Пиксабей

В района на Габрово парапланерист е паднал върху скали, бил е висящ, съобщи БТА. Случаят е от петък, уточняват от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Сигналът за инцидента е постъпил малко преди 19:00 часа. Екип на спасителната служба го е прибрал. Човекът е ударил главата си, добави от ПСС.

Относно условията за туризъм днес в планините от спасителната служба посочиха, че те са много добри. Има умерени ветрове по високите части на Стара планина.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!