реклама

Инцидент с пешеходец край Съдебната палата в София

12.01.2026 / 15:57 2

Снимка: Булфото

В района на Съдебната палата до спирката на трамваите в София е регистриран инцидент, при който мъж се е подхлъзнал и е паднал върху заледен участък от пешеходната зона. 

По информация на агенцията инцидентът е станал заради силно заледената настилка след ниските температури през последните часове, предава Булфото.

Мъжът е бил в съзнание и в стабилно състояние след падането. Той е успял сам да се изправи и не е потърсил спешна медицинска помощ, като не е било извикано и медицинско лице на място. По първоначални данни няма данни за сериозни травми.

Инцидентът отново поставя на дневен ред проблема със заледените тротоари и недостатъчното им почистване в ключови обществени зони на столицата, особено около сгради с интензивен пешеходен трафик, каквато е Съдебната палата.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kjk (преди 50 минути)
Рейтинг: 171247 | Одобрение: 18592
Да вземат да се ослят малко поне!!!;):errm:Намусен
1
0
robotron2000 (преди 1 час)
Рейтинг: 54885 | Одобрение: 1680
сега да осъди съда!! 

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама