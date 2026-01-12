Инцидент с пешеходец край Съдебната палата в София

Снимка: Булфото

В района на Съдебната палата до спирката на трамваите в София е регистриран инцидент, при който мъж се е подхлъзнал и е паднал върху заледен участък от пешеходната зона.

По информация на агенцията инцидентът е станал заради силно заледената настилка след ниските температури през последните часове, предава Булфото.

Мъжът е бил в съзнание и в стабилно състояние след падането. Той е успял сам да се изправи и не е потърсил спешна медицинска помощ, като не е било извикано и медицинско лице на място. По първоначални данни няма данни за сериозни травми.

Инцидентът отново поставя на дневен ред проблема със заледените тротоари и недостатъчното им почистване в ключови обществени зони на столицата, особено около сгради с интензивен пешеходен трафик, каквато е Съдебната палата.

