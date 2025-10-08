Инцидент тази вечер край крепостта Царевец
снимка: Булфото
Шофьорът е невредим, но заради свличащи се скали пътят между Велико Търново и Горна Оряховица е затворен за движение
Огромен камък удари таксиметров автомобил във Велико Търново тази вечер. Шофьорът не е пострадал.
Инцидентът е станал в подножието на крепостта Царевец, допълва БНТ.
Паднал е голям камък и на пътя от кв. “Чолаковци” към града, съобщиха от полицията.
Заради непрекъснато свличащи се камъни за неопределен период е затворен за движение участък от пътя Велико Търново - Горна Оряховица в района на църквата “Св. 40 мъченици”.
Няколко пъти днес се налагаше движението в този район да бъде спирано и с багери да се разчистват свлеклите се камъни.
В късния следобед по искане на Областното пътно управление пътят беше окончателно затворен. Движението там ще бъде възстановено след спиране на обилните дъждове и обрушване на скалите.
