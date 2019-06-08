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Инцидент в испански увеселителен парк, 28 души са пострадали

08.06.2019 / 18:36 0

Снимка Уикипедия

28 души, сред които и непълнолетни, са пострадали днес при злополука с атракцион в испански увеселителен парк, недалеч от Севиля град Ла Ринконада, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.


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Според местни медии изглежда елемент от атракциона се е счупил и паднал, но обстоятелствата около злополуката все още остават неясни.

По официална информация девет от пострадалите са откарани в болница, едно момиче е в по-тежко състояние. Градската управа на Ла Ринконада заяви, че атракционът бил преминал проверки за безопасност. Причините за случилото се се изясняват. 


 

 

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