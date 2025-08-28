Инцидент в сградата на НОИ в Стара Загора

снимка: НОИ

Инцидент наложи извеждане на служителите на Националния осигурителен институт от сградата на териториалното поделение в Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града.

По първоначална информация се е запалило осветително тяло в приемната на териториалното поделение на института. Няма пострадали.

На входа на сградата изчакват граждани, а табела съобщава, че днес институцията ще работи след 13:00 ч., предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!