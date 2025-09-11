Инцидентът с дерайлиралия трамвай в София: Даниел Терзиев остава за постоянно в ареста
Булфото
22-годишният Даниел Терзиев, който на 2 септември с действията си предизвика дерайлиране на трамвай по линия №22 на Столичния градски транспорт, остава за постоянно в ареста.
При инцидента нямаше пострадали хора, но нанесени бяха материални щети, както на подлеза срещу Румънското посолство, така и на паркирали в района автомобили.
Според Софийския апелативен съд, чието определение е окончателно, има опасност на свобода Терзиев да се укрие и да извърши други престъпления.
Магистратите взеха предвид и обстоятелството, че в момента на извършване на деянието, той е бил в изпитателния срок на предходно осъждане за кражба, предаде БНР.
