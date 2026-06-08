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Инвеститорът на Баба Алино съди Регионалната дирекция по горите

08.06.2026 / 11:58 0

снимка: МЗХ

Административен съд – Варна образува дело по жалба на „ВилАпарт Арканум" ООД срещу заповед за налагане на принудителна административна мярка на Директора на Регионална дирекция по горите – Варна (РДГ), съобщават от пресслужбата на съда.  

С оспорения акт се спират дейностите по ограждане в описаните в заповедта горски територии, за срок до отстраняване на нарушението, а на дружеството е разпоредено да премахне изграденото ограждение в посочените горски територии.

С жалбата е направено и искане за спиране на незабавното изпълнение на заповедта. 

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