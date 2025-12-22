Инвеститорите на Forest Village във Варна започнаха да получават ключовете за своите нови вили

Международната корпорация КУБ, която реализира премиум проекти по варненското крайбрежие, обяви началото на предаването на ключове на нова група инвеститори в своя мултифункционален комплекс Forest Club. Както се съобщава на уебсайта на корпорацията, става въпрос за Forest Village — набор от 25 апартамента в 18 нискоетажни вили и дуплекси, която е част от Forest Club.

От КУБ отбелязаха, че успешната реализация на този проект за пореден път е демонстрирала ефективната работа на КУБ в българската юрисдикция, включително стриктното спазване на градоустройствени, технически и регулаторни изисквания. Освен това успехът на продажбите показа, че предложението отговаря на пазарното търсене: всички апартаменти са били изкупени.

„Предаването на ключовете е един от най-приятните моменти в реализацията на всеки жилищен проект. Именно тогава става ясно, че проектът е реализиран не само на хартия, но и като пълноценна част от градската и локалната среда. Освен това Village е важна стъпка за целия комплекс Forest Club, чието създаване се приближи с още една крачка към завършване“, отбеляза главният изпълнителен директор на КУБ Корпорация Андрей Никоньонок.

Forest Village се намира в район Ален мак, в близост до горски масив и природен парк. Форматът на комплекса, който включва затворена територия и „дворове без автомобили“, е ориентиран към уединение, сигурност, висок стандарт на ежедневен комфорт и инвестиционен потенциал — ценности, които КУБ последователно отстоява във всички свои проекти в България.

