Инвестиционната програма на "ВиК Варна" за т.г. без заложени средства за подобряване на водоснабдяването в южната част на града

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Общото събрание на Асоциация по ВиК, обособено на територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Варна“ ООД разгледа и прие инвестиционната програма на дружеството за 2026 година, съобщиха от пресцентъра на Областна управа.

Един от ключовите въпроси в хода на дискусията, поставен от областния управител Марио Смърков, бе отсъствието на средства, заложени в Инвестиционната програма, които да позволят подобряване на водоснабдяването и канализацията в южната част от територията на Варна.

Според представителя на ВиК необходимите средства за реконструкция, рехабилитация, както и за новите съоръжения са много повече от заложените за годината инвестиции на Община Варна и ВиК операторът няма наличния финансови ресурс да ги подсигури. Представителят на Община Варна заяви, че е планирано след отпускане бюджета на общината да се прецени възможността, а при необходимост и да се търси финансиране, за да се реализират тези проекти.

Общото събрание на Асоциацията по ВиК обсъди и прие сключването на допълнително споразумение към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

От Областната управа припомнят, че в Общото събрание на Асоциацията по ВиК влизат всички общини на територията на област Варна, както и държавата, представлявана

от областния управител.

Редактор "Екип на Петел",

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