Инж. Ангелов: Появи се черен лед на пътищата по северните склонове и усойните места

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Основно вниманието ни е в така наречените северни склонове и усойните места на високопланинските и планинските части, тъй като там се появява черен лед. Появява се от съчетания на положителна температура, която преминава в студена част, и тъй като нямаме постоянно слънцегреене в тези участъци, този черен лед, който се образува върху прослойката на асфалтовия слой, веднага вледенява и предизвиква хлъзгане. Ние трябва да го обработим, за да може да го предотвратим.

Това заяви директорът на ОПУ – Велико Търново.

Инж. Венцислав Ангелов разкри и каква е обстановката в Плевенска област, където имаше проблеми около Славяново с хвърляни коли вчера в канавки и преспи в Люлинска област.

Проблемът възникна, след като спря снеговалежа и се появиха доста силни ветрове, които направиха на места навяване и облединявания, и създадоха доста грижи на пътно поддържащата фирма. Към момента продължават действията по почистването на всички пътища, които са на територията област Плевен. Имаме информация, че продължават все още такива навявания и се предприемат нужните мерки, за да се отстранят тези навявания и тези заледявания, продължи Ангелов.

Ние не сме спирали да бъдем 24 часа в режим готовност. В утрешния ден се очаква температурите да паднат и в неделя по прогноза го дават през деня да вали сняг, който да продължи до понеделник, след което ще температурите ще паднат доста рязко в границата между минус осем и минус десет градуса. Така че традиционно натоварен ден ще е неделя и шофьорите трябва да са подготвени за лошото време, добави в „Здравей, България“ инж. Венцислав Ангелов.

