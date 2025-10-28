Инж. Илиев: Водата във Велико Търново е перфектна

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Хората от Велико Търново се вдигнаха на протест, след като от чешмите им потече мътна вода, а според здравните служби и ВиК, потейните й качества не представляват опасност и може да се консумира.

Водата вече не е мътна, в норми е, всичко е наред. Хората трябва да са спокойни, язовирът е пълен на 54%, вода има и тя е с питейни качества.

Това коментира пред Нова тв директорът на ВиК - Йовковци инж. Илиан Илиев.

Водата беше мътна наистина, много неприятен проблем. Такова ударно натоварване на пречиствателната станция не е имало в историята. Замътняването беше около 60 единици. Беше ни нужно време, за да се справим с проблема. Проблем в пречиствателната станция няма, но тя не е направена, за да посрещне такъв голям товар. Тя е проектирана да поеме около 30 единици, а се получиха 60 единици. Нямам обяснение за това замътняване откъде се е получило на язовира. Специалистите изразяват различни мнения, коментира той.

Действително замътняването се получи след преминаването на обилните дъждове, но не знам каква е причината, но фактите са такива, посочи той.

С РЗИ сме в постоянен контакт и ежедневно взимат проби, а ние взимаме проби през 2 часа. Така че проблем с водата не е имало, освен замътняването, подчерта Илиев.

В момента водата е в перфектни качества, независимо, че язовира все още е мътен, но за сега всичко е наред, увери той.

