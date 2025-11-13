Инж. Иванов побесня: Някакви лаици, хора без книжки дават акъл и заплашват със сопа

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Два месеца след промените в Закона за движение по пътищата тежките катастрофи продължават да са ежедневие и да взимат жертви. Според поправките глобите се увеличават, а полицейският контрол се засилва. Общото усещане сред хората обаче е, че сякаш нищо не се е променило.

Катастрофите продължават, защото нямаме обща философия на тема пътна безопасност. Първо трябва да имаме философия, после стратегия, след това мерки, в които хората да вярват, че ще доведат до нещо по-добро и тогава те трябва да бъдат облечени в законодателство. А при нас някакви лаици, хора, които се събуждат сутрин и си мислят, че със санкции и с тояга ще намалят катастрофите - това няма как да стане, защото ние сме най-изобстаналата държава по състояние на пътища, маркировка, организация на движението, пътни знаци и възпитание.

Това коментира пред Нова нюз председателят на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка инж. Йонко Иванов.

Докато няма чуваемост на професионалистите, които могат да обяснят как се прилагат новостите в Европейския съюз, няма да имаме намаляване на смъртността на пътя. То се почва от възпитанието вкъщи и след това поведението на пътя. А ние почваме със санкции, глоби, започваме със затвори и нон стоп проверки на пътя. Тези полицаи освен за плашило и касичка, за друго не служат, те не допринасят за подобряване на заобикалящата ни среда. И за да бъда по-конкретен - колко акта направиха на общините или на АПИ за нерегламентираните пътища, които не отговарят на никакви изисквания?, коментира той.

В регионалното министерство някакви хора по цял ден седят, а после обикалят по студията и обясняват колко е инициативен министъра и как щял да намали смъртността на пътя с 40%. Да, ама не! Същото е и с комисията по транспорт в парламента - някакви хора без книжки дават акъл как да промени Закона за движение по пътищата. Радбирате ли в какъв водовъртеж се въртим от хора, които не са компетентни, коментира инж. Иванов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!