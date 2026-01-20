Инж. Коста Стоянов, „Възраждане“: Трафикът на Аспарухов мост във Варна е като на АМ „Хемус“

Снимка: Petel.bg

До края на месеца предстои сключване на договор за обследване на текущото техническо състояние на Аспарухов мост, съобщиха от АПИ по време на срещата във Варна, на която беше разисквано състоянието на съоръжението. Срокът за изпълнение на обследването ще бъде до четири месеца след подписване на договора.

По настояване на участниците в срещата в екипа ще бъде включен варненският инженер Иван Пецински – проектант на последния основен ремонт на съоръжението.

Според АПИ към момента Аспарухов мост не се намира в аварийно състояние. Въпреки това, докато трае обследването, ще бъдат предвидени средства за ремонт на съществуващата пътна настилка. Данни от камера, поставена в края на миналата година, показват, че по моста преминават около 50 000 автомобила дневно в двете посоки – по приблизително 25 000 във всяка. Трафикът е значително по-голям от досегашните разчети и може да се приравни на този по автомагистрала „Хемус“, което създава сериозни предизвикателства за организацията на движението по време на бъдещия ремонт, заяви народният представител от „Възраждане“ инж. Коста Стоянов.

Всички участници в кръглата маса са се обединили около необходимостта от алтернативно регионално трасе и изграждане на втори мост във Варна. За целта Общината и Общинският съвет следва да заложат средства в бюджета за 2026 г. за изследване на възможните варианти за преминаване на канала. Предложено е също финансиране за внедряване на интелигентни системи за управление на трафика по моста, като част от тях са разработени съвместно с КАТ – Варна.

На национално ниво остава приоритет проектът за втори мост над Варненското езеро край Белослав като част от автомагистрала АМ „Черно море“. От АПИ са поели ангажимент до средата на 2026 г. да бъде изготвен докладът по ОВОС, което ще позволи стартиране на процедурите по проектиране. По думите на инж. Коста Стоянов, има устна договорка строителството на магистралата да започне именно от варненската страна с изграждането на втори мост над езерото – проект, който ще се реализира в рамките на няколко години.

По време на срещата са обсъдени и възможностите за развитие на водния транспорт като част от транспортната мрежа на Варна, както и потенциалните източници на финансиране за всички предложени мерки.

Инж. Коста Стоянов подчерта, че народните представители от Варна са единни по темата и определи позицията им като своеобразно „варненско лоби“ в защита на ремонта на Аспарухов мост, съобщават от "Възраждане". Той изрази надежда, че съвместните действия ще продължат и занапред, независимо от политическата конюнктура, тъй като въпросът е надпартиен и засяга всички жители на града.

