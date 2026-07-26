Инж. Лишков: Български находища могат да осигурят газа на Европа за век

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България разполага с природни ресурси, които могат да имат стратегическо значение за Европа. Това заяви в "Операция История" инж. Иван Лишков, който говори за възможностите пред страната ни и за пречките пред развитието на тези ресурси.

"Ние имаме находища, които могат да обезпечат газа на Европа поне за сто години само от едно находище. Колкото и да е фантастично, това са реални изследвания", посочи Лишков.

На въпрос на Росен Петров защо тогава не се разработват находищата той отговори: "Има причини, има Велики сили, има противопоставяне на всичко това и невъзможност. По същия начин са и нашите концесии."

Инженерът подчерта, че България има редица предимства, които трябва да бъдат използвани по-добре.

"Ние притежаваме нещо невероятно - не само водата - почвата, климата, даденостите в Дунавската низина. Не е проблемът в това, което трябва да се направи, не е проблем даже това, което пречи и е пречило назад във времето, не е проблемът в парите или бюджета. Проблемът е в начина на мислене. И то на индивидуално ниво трябва да бъде променен този начин на мислене, за да може всичко това да бъде преодоляно с едни много бързи стъпки. Сега е времето те да бъдат направени", заяви инж. Иван Лишков пред Bulgaria On Air.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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