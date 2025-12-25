Инж. Любомир Качамаков: Стойността на строителството е само част от факторите, които формират крайната цена на имота

Пиксабей

Трудно е да бъде посочен процент на поскъпване на строителите услуги през 2026 г., но е възможно да има растеж, който да е следствие от повишаване на заплатите. Това заяви в интервю за БТА новоизбраният председател на Управителния съвет на Камарата на строителите в България (КСБ) инж. Любомир Качамаков.



„Надяваме се да няма изненади в цените на материалите. Важно е да се обясни на гражданите - тъй като за повечето от тях цената на строителството е еквивалент на цената на имотите, че това не е така. Строителната дейност включва в стойността си освен материалите, и ангажирането на специализирана техника, заплащането на труда със съответните осигуровки. Стойността на строителството е само част от факторите, които формират крайната цена на имота, която инвеститорът - не строителят, определя за купувачите. Основният компонент в тази цена е локацията, разбира се влизат и проектирането, видът на вложените материали, дали сградата е „умна“, „зелена“ и т.н.“, каза инж. Любомир Качамаков.

По думите му дълго време индустрията се крепеше на жилищното строителство, останалите инвестиции, особено в големи обекти с публични възложители бяха замразени. През последните месеци се отвори перспектива за голяма по обем работа и по общинската програма, която се финансира от бюджета, и по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), и санирането, активизира се работата по големите инфраструктурни обекти. Това веднага даде отражение на бранша и се открои скок в броя на компаниите, вписани в поддържания от КСБ регистър - около 8000, което е безпрецедентно високо число.



„Знаете, че в регистъра ни са всички фирми, които извършват строителни дейности над 100 кв. м - без документ от нас те не могат да работят законно, не могат дори да открият строителна площадка. Така, по естествен път, след като се преборихме да бъде приета методика за индексация, която да отчита инфлацията и оскъпяването на обектите с публични възложители, пред бранша израсна нова, оптимистична перспектива - за бум на строителството във всички негови сектори. Перспектива, която за съжаление вероятно ще претърпи корекции с оглед на настъпилата отново политическа нестабилност. Да се надяваме, че работата няма пак да спре. Защото за бизнес като строителния, чиято работа изисква време за реализиране на обектите, предвидимостта е от изключителна важност - за да планираме дейностите, да разпределим работната сила, техника и т.н.“, посочи той.

Според него пред индустрията има ново предизвикателство - необходимостта от голям брой работници. Нашите, които бяхме обучили в годините назад, при спирането на работата потърсиха препитание в чужбина. Да, започнаха да се завръщат, което нас много ни радва. Ние също полагаме усилия в тази посока. Но нуждите са по-големи от наличните кадри. Затова като бранш потърсихме решение във вноса на работна ръка от страни извън ЕС. Така че започвам мандата си като председател на КСБ в този контекст и като първи приоритет бих откроил да продължим усилията си да подпомагаме фирмите в намирането на качествени работници.



Председателят на Камарата посочи, че в бранша има глад за млади инженери и допълни, че чрез различни стажантски програми бизнесът се опитва да събуди интереса им към това образование и да ги задържи в индустрията. „Работим усилено с университетите. Както и със социалното министерство, с което вече направихме на 1 ноември във Франкфурт трудова борса за българи, живеещи и работещи в Германия. Планираме да продължим тази инициатива и в други големи градове в Европа - интересът е много голям“, каза още инж. Любомир Качамаков.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!