Инженер: Има достатъчно място да се сложи бетонова ограничителна система и да се разшири магистралата в клас А6

кадър: Нова тв

Пътната безопасност е национален проблем на България. Това заяви в ефира на „Здравей, България” инж. Ясен Ишев, председател на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по транспорт. Той допълни, че всяка година организират кръгла маса с това послание.

„Толкова хора загиват безсмислено и виждаме, че това, което се прави не е достатъчно. На тазгодишната кръгла маса разгледахме нещата в няколко посоки и първата е водачите – как да накараме водачите да спазват правилата за движение. Контрол, превенция и обучение са трите посоки, на които трябва да се обърне сериозно внимание”, посочи инж. Ишев.

Според него на магистралите има достатъчно място да се сложи бетонова ограничителна система и като цяло да се разшири магистралата в клас А6, тоест да има още едно платно за движение. „Трябва да има три ленти за движение в посока, така че ТИР-овете да си стоят в най-дясната лента и да не излизат в средните ленти”, обясни експертът.

Той бе категоричен, че бетоновите ограничителни системи респектират, дисциплинират и държат водача в много по-концентрирано състояние. Според него е от обществен интерес да се използват равнопоставено и двете ограничителни системи – бетонови и стоманени.

По думите на инж. Ишев пътища у нас се амортизират по-бързо от останалите европейски пътища. „По нашите пътища минават автомобили, с натоварване 15-16 т на ос, а те са проектирани само за 11,5 т на ос. Тоест има претоварване от 30-40%”, обясни той.

Експертът каза още, че сред другите проблеми, които са обсъждали на кръглата маса е конструкцията на пътните настилки, която се изчислява по ръководство от 2003 г. „В него още на първите страници е записано, че то е остаряло и трябва да се актуализира”, посочи той. „Третото важно е, че не се спазват техническите спецификации на Пътната агенция по отношение на качеството на материалите, по отношение технологията на изпълнение на видовете работи. Това води до по-бързо амортизиране. Също контролът при изпълнение на строително-монтажните работи е занижен и липсва адекватна поддръжка на пътищата”, категоричен беше инж. Ишев.

Редактор "Екип на Петел",

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