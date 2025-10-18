Инженер: Само 7 % от сградите у нас са построени след 2010 година и отговарят на нормите

Пиксабей

Около 37% от домакинствата в България се отопляват на електричество - с климатици и с термопомпи. Една от най-разпространените грешки, които хората допускат, е неправилният избор на мощност или размера на отоплителната система, което сваля ефективността и надува сметките. Това каза инж. Надежда Досева, експерт по енергийна ефективност и бивш преподавател в Техническия университет- Варна, пише БНР.

Досева подчерта, че много българи все още подценяват значението на качествените отоплителни инсталации за сметка на интериорните решения.

Около 60% от разходите на едно домакинство за енергия са за отопление, охлаждане и топла вода. Това означава, че парите се влагат не в дивана, а в инсталацията, тя е тази, която определя комфорта и сметките, каза тя.

Според нея ключът е в дългосрочната икономия, а не в минималната първоначална инвестиция.

Досева подчерта, че при грешен избор на климатик това неминуемо води до прекомерен разход на ток или недостатъчно отопление. Потребителите се доверяват на майстори без инженерна квалификация, които изчисляват по формули "на око", посочи тя и посъветва купувачите да се допитват и до специалисти по топлотехника.

На твърденията, че климатиците са вредни, експертът отговори, че вредата идва от лошата поддръжка и липсата на вентилация, а не от самата технология.

Редовното почистване на филтрите и добрата вентилация елиминират рисковете от сух въздух и замърсяване. Това важи за всички системи за отопление, не само за климатиците.

Досева каза още, че българските домакинства вече използват възобновяеми източници, макар често да не го осъзнават.

Термопомпите и климатиците използват топлината от въздуха – това е аеротермална енергия, която е част от възобновяемите източници, уточни тя.

Според експерта добрата топлоизолация е в основата на енергийната ефективност.

По нейна информация данните на НСИ показват, че едва 7% от жилищните сгради у нас са построени след 2010 г. и отговарят на съвременните норми.

Новите сгради трябва да бъдат с близко до нулево потребление на енергия - над 55% от нуждите им за отопление и охлаждане трябва да идват от възобновяеми източници, допълни Досева.

Чуйте повече от разговора на Александър Йорданов и Иван Барбов с инж. Надежда Досева, експерт по енергийна ефективност:

