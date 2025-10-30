Инженер написа история в „Стани богат“

Редактор: Недко Петров

Главен инженер във фармацевтична компания влезе в историята на „Стани богат“ като първия играч, който е използвал трите си жокера на въпросите за 1000, 1500 и 2000 лева. След като си осигури първа сигурна сума, тази вечер Борислав Донев се настани отново в стола на богатството.

Още при първия въпрос към него обаче, той потърси помощ от Николай Кънчев и водещият правилно го насочи, че сурдинката е частта от духов или струнен музикаен инструмент, която променя силата на тона и тембърът.

При въпроса за 1500 лева пък участникът поиска „50:50“ и позна, че границата между Северна и Южна Америка преминава през Панама и Колумбия.

Последва въпрос за 2000 лева: Част от историята на коя държава са Периодът на воюващите царства и Пролети и есени?, с възможности Мексико, Китай, Бенин и Швейцария.

Тук Борислав се обади на сина си Георги, но той не му е полезен. Борислав реши да маркира първата опция, но вярната се оказа втората, и така си тръгна с чек за 500 лева от играта по бТВ.

