Инженер обясни защо в Елените при потопа четирима души загубиха живота си

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Водното бедствие ни показа, че специалистите трябва да бъдат търсени, когато държавата или бизнеса искат да инвестират и строят.

Хората трябва да се съобразяват с природата и нейните особености, особено през последните години с тези климатични промени. Има много хора, които оспорват този факт, но ние виждаме, че те не са прави. В същото време европейски институции и ЕК разработват стратегически документи за управление на рисковете вследствие на климатичните промени, които водят от периоди на засушаване до драматични валежи и наводнения. от години се говори за адаптация. Всяка държава трябва да предотвратява щетите от подобни аномалии.

Това коментира пред бТВ инж. Иван Иванов.

Плановете за управление на рисковете от наводненията за съжаление при нас бяха приети едва в началото на тази година, а те по принцип трябваше да действат от 2022 до 2027 г. Т.е. ние показваме отношението си към съществуващите рискове, т.е. подценяваме ситуацията. Надявам се да започне работа по изготвянето на новите планове, за да направим работещ документ. Това, което имаме, не е сериозен документ, а чиста отчетност за пред ЕК, коментира той.

Ако сухото речно корито най-вероятно нямаше да имаме такива резултати в Елените, защото пътя на водата нямаше да е през имотите на хората и може би нямаше да има жертви. Две от жертвите в Елените са преки жертви на самото наводнение, а другите две са вследствие на непремерените действия за справяне със ситуацията. Това трябва да ни навежда на мисълта, че трябва да сме предпазливи, когато решим да се притечем на помощ. Трябва да се действа със съответните знания и умения. Не трябва да се действа хаотично. Всичко това също трябва да е в плановете за управление на риска от наводнения, да се провеждат обучения на хората, на които може да им се наложи да се притекат на помощ, но ние се отнасяме несериозно към тези проблеми, коментира той.

Трябва да се пишат стратегически документи, но и да се изпълнява заложеното в тях, да се приемат нещата насериозно, да се отделят средства и да се изпълняват задачите, коментира още той.

