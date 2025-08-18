Инженер посочи колко вода харчи пералнята на едно пране

Пиксабей

Има няколко фактора, които определят колко количество вода ще бъде изразходвана по време на перилния цикъл

Един от основните въпроси, на които хората обръщат все по-голямо внимание преди да си закупят нова пералня е това колко вода изразходва тя. Счита се, че една перална машина изразходва средно около до 25% от потреблението на вода на едно тричленно семейство. Именно поради тази причина еко въпросът и консумацията на този ресурс стои на дневен ред. Но колко всъщност вода се хаби при пране зависи от няколко неща. Нека разгледаме и проблема малко по-задълбочено.

Фактори, определящи количеството изразходвана вода при пране

Има няколко фактора, които определят колко количество вода ще бъде изразходвана по време на перилния цикъл. Ето кои са те:

Модел и вид на пералнята

От модела и вида на самия уред зависи дали тя ще използва повече, или по-малко вода докато пере дрехите ви. По-старите модели перални хабят повече вода. За сравнение, новите модели перални машини на пазара имат еко програми, които са създадени точно за пестене на вода. Колкото по-нов е моделът, толкова по-пестелив е откъм водни ресурси.

Наличие на проблеми с уреда

Дали пералнята ви има някакви проблеми или неизправности в някоя от частите ѝ също оказва влияние на това колко количество вода се изразходва. Неизправност на пералнята или неправилната ѝ връзка може да увеличи консумацията на вода при пране. Ако всмукателният вентил се повреди, например, уредът постоянно ще изпомпва вода в резервоара, дори когато е изключена. За да намалите разходите за вода, които са причинени от пералнята ви може да се обърнете към специализиран сервиз за ремонт на перални.

Избраната програма за пране

Програмата за пране, която избирате също оказва влияние на това дали колко вода ще се използва по време на перилния цикъл. Дългите над един час програми, както и тези с накисване и предпране със сигурно изразходват доста по-голямо количество вода, отколкото кратките 30-минутни програми, например. Ако искате да пестите вода, съобразете и с този важен фактор.

Колко е средната консумация на вода на една пералня?

Средната консумация на вода на всеки един модел пералня е посочен в документите, които идват заедно с уреда. В тях би следвало подробно да е описано колко е тази консумация, кой или кои са еко режимите и по този начин вие сами да прецените кои от всички програми да използвате.

Въпреки това, една доста голяма част от моделите перални машини на пазара имат минимален обем изразходване на вода, който е около 38 - 40 литра за едно измиване. Максималният обем пак са едно измиване може да стигне до 80 литра. Тези стойности не са абсолютни и не е задължително вашата пералня да има същите параметри. Освен това те зависят и от това дали уредът ви е нов, дали е употребяван дълго, има ли някакви проблеми с него, или не.

Като заключение ще споделим, че всеки човек е добре да е наясно колко вода консумира неговата пералня. По този начин ще си спестите пари от сметките в края на месеца. Освен това, повишената консумация на вода при пране е индиректен знак за сериозна неизправност, която може да доведе до по-сериозни проблеми с уреда.

