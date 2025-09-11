Инженер посочи уреда, който хаби най-много ток в дома ви

Пиксабей

Можем ли да пестим ток, ако го изключваме?

Малко хора са наясно, че фурната може да бъде истински „невидим консуматор“ на електроенергия в домакинството.

Въпреки че повечето хора смятат, че най-много енергия се изразходва в хладилника или сушилнята за дрехи, данните показват, че електрическата фурна консумира много повече от очакваното, пише македонското издание „Денар“, пише Бизнес новините.

Средната мощност на фурната варира от 2000 до 5000 вата. Това означава, че тя може да консумира между 40 и 90 киловатчаса на месец, в зависимост от това колко често я използвате. Когато е включена на най-високите температури, моментната ѝ консумация може да е еквивалентна на едновременното включване на 65 хладилника.

Това устройство „яде“ от електричеството ви и е винаги включено

Проучване установява, че средностатистическото домакинство използва до 224 kWh годишно само за фурната, което е значително повече от много уреди, които работят непрекъснато. Проблемът се усложнява от моделите с цифрови дисплеи и часовници, които продължават да консумират електроенергия дори когато са в режим на готовност. Само режимът „В готовност“ може да консумира между 5 и 26 процента от общото потребление на енергия на домакинството.

Ето няколко трика, с които да намалите сметката си за ток, докато все още използвате фурната си:

Комбинирайте ястия – използвайте едно загряване, за да приготвите няколко ястия.

Изключете я рано – фурната запазва топлината, така че ястието може да се готви дори след като е била изключена.

Не отваряйте вратата често – всеки път, когато я отворите, температурата спада рязко, така че се изразходва повече енергия.

Изключете го от контакта – особено ако вашият модел продължава да консумира енергия, докато е изключен.

