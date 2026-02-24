Инженерната инфраструктура на "Алея Първа" във Варна ще е готова до 15 май

Снимка: Холдинг Варна

До 15 май, когато се очаква да влезе в сила строителната забрана за летния сезон, ще бъде готова изцяло инженерната инфраструктура на крайбрежната алея във Варна, съобщи днес на пресконференция Ивелина Шабан, която е един от изпълнителните директори на „Холдинг Варна“ АД. Тя уточни, че изпълнението на проекта „Алея първа“ тече и в момента.

До 15 май ще бъдат готови тротоарите, осветлението, включително и новата канално-помпена станция, която се изгражда в района, предава БТА. Тогава строителството в зоната ще спре и ще бъде подновено отново през октомври.

Панорамният асансьор и Водният център няма да отворят през това лято, допълни Шабан. По думите ѝ, има известно забавяне в строителството им, а причината е лошото време през отминалите месеци декември и януари.

Желанието ни е да приключим проекта „Алея Първа“ максимално бързо – за около 3 години, посочи Шабан. Тя подчерта, че това означава дружеството да получава своевременно необходимите му разрешителни от институциите. Ако имаме съдействие от администрацията, ще се справим, посочи Шабан. По думите ѝ компанията вече има разрешително и за изграждане на планираната база за водни спортове в района на крайбрежната алея.

В очакване е да излезе и съдебното решение за строителството на конгресен център. Общата инвестиция в проекта "Алея Първа", която предвижда дружеството, е над 73 000 000 милиона лева.

