Ирак обмисля да изнася петрол през ливанското пристанище Триполи

Снимка: Пиксабей

Иракското министерство на петрола обмисля износ на петрол през пристанището Триполи в Ливан, съобщи ведомството, цитирано от Ройтерс.

Багдад ще проучи възможностите за възобновяване на неработещия петролопровод за износ на петрол между Ирак и Сирия. Министерството планира да сформира съвместен комитет за оценка на състоянието на тръбопровода, се посочва още в изявлението.

На този фон днес сирийският енергиен министър Мухамад ал Башир е на посещение в Ирак, на което ще обсъди с иракските власти сътрудничеството в областта на петрола, газа и енергетиката, съобщава БТА.

През април Ирак изпрати високопоставена делегация в Дамаск, за да оцени осъществимостта на възобновяването на петролопровода между Ирак и Сирия. Багдад се надява чрез него да диверсифицира експортните маршрути на фона на разширяващия се производствен капацитет на страната.

