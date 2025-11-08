Снимка: Пиксабей

Иракчаните се подготвят за парламентарни избори, които идват в решаващ момент за страната и региона, пише АП.

Гласуването започва в неделя с вот на силите за сигурност и разселените хора, живеещи в лагери, а общите избори са насрочени за вторник. Резултатът от вота ще определи дали министър-председателят Мохамед Шиа ал-Судани ще продължи да управлява с втори мандат.

Това са седмите избори след водената от САЩ инвазия през 2003 г., която свали от власт дългогодишния лидер Саддам Хюсеин, припомня БНР.

Основната грижа на иракчаните вече не е сигурността, а липсата на работни места и изоставащите обществени услуги, включително редовните прекъсвания на електрозахранването.

Според закона една четвърт от 329-те парламентарни места трябва да бъдат за жени, а девет места са запазени за религиозни малцинства.

За разлика от предишни избори, този път няма да има избирателни секции извън страната.

В надпреварата участват 7744 кандидати, повечето от които представляват партии, ориентирани по религиозен признак, както и някои независими.

Има много обвинения в корупция и купуване на гласове преди изборите, а 848 кандидати са били дисквалифицирани от изборните власти, понякога по неясни причини, като предполагаема обида на религиозни ритуали или членове на въоръжените сили.

