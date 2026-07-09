Иран: Американски снаряди удариха атомната електроцентрала в Бушер

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Ирански служители твърдят, че американски снаряд е ударил атомната електроцентрала в Бушер, разположена в едноименната иранска провинция. Информацията е разпространена от иранската информационна агенция IRNA, която се позовава на заместник-губернатора на провинция Бушер Ехсан Джаханян.

По данни на агенцията ударите не са засегнали само АЕЦ Бушер, а и военната база Чогадак, както и рибарски кей в южната част на провинцията. Размерът на нанесените щети все още се изчислява, а към момента няма информация за жертви.

Напрежението между САЩ и Иран нарасна рязко през тази седмица, след като страните си размениха удари в района на Ормузкия проток и по американски военни бази в Кувейт и Бахрейн.

Ден по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че прекратяването на примирието с Иран е приключило, и заяви, че смята продължаването на преговорите за невъзможно.

От своя страна Техеран обвини Вашингтон в нарушаване на прекратяването на огъня, както и на други клаузи от меморандума за разбирателство, подписан през юни.

Редактор "Екип на Петел",

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