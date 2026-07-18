Иран: Два петролни танкера се взривиха, натъквайки се на мини южно от Ормузкия проток, 4 кораба са спрени с ракети и дронове

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Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи днес, че два петролни танкера са избухнали и са се запалили, докато са преминавали през минирана зона южно от Ормузкия проток, а четири кораба са били спрени от иранските военни с помощта на ракети и дронове, предаде Франс прес.

„Два петролни танкера, които са се опитвали да преминат през минно поле южно от Ормузкия проток, заблудени от американските разузнавателни служби, се взривиха и възпламениха", заяви Корпусът в съобщение, цитирано в Телеграм от официалната иранска агенция ИРНА. Не се посочват нито националността на корабите, нито дали има жертви, информира БТА.

"За да защитят своето имущество и преди всичко живота си, моряците не бива да се оставят да бъдат подведени и да навлизат в това минно поле", отбелязаха военните.

"В последните часове четири кораба в нарушение, подкрепяни от терористичната американска армия, се опитаха да преминат през Ормузкия проток. И четирите кораба бяха спрени на място при комбинирана операция с ракети и дронове", обяви по-късно КГИР в изявление, цитирано от иранската държавна телевизия.

Ормузкият проток от седмица отново е блокиран от Иран след възобновяването на военните действия със САЩ. В отговор Вашингтон възобнови блокадата на иранските пристанища, припомня АФП.

Тази нощ американските въоръжени сили предприеха седма поредна кампания от въздушни удари срещу Иран. Според ИРНА те са нанесли удари по градовете Ахваз и Бушехр (в югозападната част на страната), Бандар Абас, Кешм, Лар и Дараб (на юг), както и Язд (Централен Иран).

Редактор "Екип на Петел",

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