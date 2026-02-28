Иран: Хаменей не е мъртъв, Тръмп: Чувстваме, че е убит

Кадър Ютуб

Израел и Иран отправят противоречиви твърдения относно съдбата на аятолах Али Хаменей, върховен лидер на Иран от 1989 г.

Израелски власти твърдят, че тялото му е намерено, но ирански източници отричат ​​да е бил убит.

В допълнение към отричанията, източник от иранските държавни медии, близък до офиса на Хаменей, казва: „Мога да ви кажа с увереност, че лидерът на революцията е непоколебим и твърд в командването на терен.“

Тръмп потвърждава „големи бойни операции“ с Израел срещу Иран в очевиден опит за смяна на режима Преглед на публикацията

Израел твърди, че върховният лидер на Иран е убит при удари - а Тръмп казва, че съобщенията са „верни“ Преглед на публикацията

Но Иран твърди, че Хаменей „командва полето“ Преглед на публикацията

Иран отвръща с ракетни атаки срещу Израел и американски бази в Близкия изток Преглед на публикацията

Пожар избухна в луксозен хотел в Дубай по време на нападение Преглед на публикацията

Репортаж на живо от Хари Стедман

Анализ

Тръмп очевидно се стреми към смяна на режима, но това е огромен риск Преглед на публикацията

Подкастът Trump100: Председателят на Съвета за мир започва война Преглед на публикацията

Америка на първо място? Лозунгът на Тръмп се завръща, за да го преследва Преглед на публикацията

Два възможни резултата - и защо Тръмп може да е създал „огромен проблем“ Преглед на публикацията

Сортиране по:

Най-новоСортиране по най-нови Най-стариСортиране по най-стари

преди 12 минутипреди 12 минути22:51

Тръмп: Смятаме, че съобщенията за смъртта на Хаменей са „верни“

Доналд Тръмп беше директно попитан относно съобщенията, че върховният лидер на Иран е бил убит при американско-израелските удари.

На въпрос от американската ни партньорска мрежа NBC News дали е потвърдил съобщенията или е смятал, че аятолах Али Хаменей е мъртъв, Тръмп отговаря: „Не искам да коментирам това, но слухът и информацията са, че е бил убит.“

На въпрос за реакцията му, американският президент отговаря: „Той е убил много хора. Той е убил много, много хора. Унищожи много животи. Унищожи много семейства и унищожи цяла държава.“

Относно как и кога ще получи потвърждение за съобщената смърт, Тръмп отговаря:

„Ами, говорих с много хора, отвъд това, и сме сигурни, чувстваме – чувстваме, че това е вярна история.“

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!