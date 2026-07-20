Иран: Получихме предложение за 10-дневно примирие след 9 дни на удари със САЩ

Стопкадър бТВ

След 9 денонощия на интензивни удари между Иран и Съединените щати Техеран обяви, че е получил предложение за 10-дневно примирие.

Същевременно Иран предупреди, че остава в готовност да отговаря на нападенията , успоредно с усилията за дипломатическо решение, съобщи бТВ.

През нощта американската армия нанесе мащабни удари по военни обекти на Ислямската република.

При ирански атаки по американски бази в региона бяха нанесени материални щети.

Междувременно Централното командване на Съединените щати съобщи за трети загинал войник при обезвреждане на свален ирански дрон в база в Ирак.

Заради нестихващата ескалация цените на петрола отново достигнаха 88 долара за барел за сорт Брент.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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