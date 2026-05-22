Иран: През последното денонощие 35 кораба са преминали през Ормузкия проток

ран обяви, че през последното денонощие 35 кораба са преминали през Ормузкия проток в координация с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Иранските въоръжени сили поясниха, че става въпрос за петролни танкери и товарни кораби.

Иранските въоръжени сили поеха контрола над Ормузкия проток малко след началото на войната на 28 февруари, припомня БНР. Трафикът през протока до голяма степен беше блокиран вследствие на заплахи, проверки и атаки срещу кораби, което доведе до рязко покачване на цените на горивата в световен мащаб.

Техеран многократно е подчертавал, че Ормузкият проток не е блокиран. На практика обаче корабните компании трябва да се съгласуват с иранските власти за разрешаване да преминават само по коридор в близост до иранското крайбрежие срещу високи такси.

Американският държавен секретар Марко Рубио, който е в Швеция за среща на външните министри на НАТО, осъди опитите на Иран да създаде система за събиране на такси за преминаване през протока.

"Не знам друга страна в света, която да е за това, освен Иран, но няма страна в света, която трябва да го приеме", каза той.

