Иран: При американските удари през последните два дни са загинали 14, 78 са ранени

Пекселс

Иранското министерство на здравеопазването заяви, че 14 души са били убити, а 78 ранени през последните два дни при американски удари срещу страната, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Докато примирието беше в сила, САЩ нанесоха удари по пет ирански провинции“, написа в Екс ръководителят на отдела за връзки с обществеността на министерството Хосейн Керманпур.

Според него тези атаки "досега са довели до смъртта на 14 мъченици, а 78 души са ранени". От тях 47 все още са в болница.

Редактор "Екип на Петел",

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