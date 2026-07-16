Иран: САЩ нанесоха удари по остров в Ормузкия проток и Бандар Абас
Снимка Булфото, илюстративна
Иранските новинарски агенции Фарс и Тасним съобщиха тази вечер за американски удари по остров Кешм в Ормузкия проток, предаде Франс прес. АФП отбелязва, че това е станало след възобновяването на военните действия между САЩ и Иран.
Губернаторът на южната иранска провинция Хормозган, която има излаз на Ормузкия проток, каза, че американски ракети са паднали на няколко места в района на остров Кешм към 18:00 ч. (17:30 ч. българско време) днес, съобщи БТА.
Иранската държавна телевизия съобщи малко по-късно, като се позова на местните власти, за "въздушна атака на американския враг" в района на град Бандар Абас, който се намира на брега на ключовия пролив. При нападението няма пострадали хора.
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