Иран: САЩ нанесоха удари по остров в Ормузкия проток и Бандар Абас

Снимка Булфото, илюстративна

Иранските новинарски агенции Фарс и Тасним съобщиха тази вечер за американски удари по остров Кешм в Ормузкия проток, предаде Франс прес. АФП отбелязва, че това е станало след възобновяването на военните действия между САЩ и Иран.

Губернаторът на южната иранска провинция Хормозган, която има излаз на Ормузкия проток, каза, че американски ракети са паднали на няколко места в района на остров Кешм към 18:00 ч. (17:30 ч. българско време) днес, съобщи БТА.

Иранската държавна телевизия съобщи малко по-късно, като се позова на местните власти, за "въздушна атака на американския враг" в района на град Бандар Абас, който се намира на брега на ключовия пролив. При нападението няма пострадали хора.

Редактор "Екип на Петел",

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