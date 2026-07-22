Иран: Ще нанесем удари по съюзници на САЩ, ако атакуват ядрените ни обекти

Пиксабей

Върховното съвместно военно командване на Иран заяви, че ще нанесе удари по интересите на САЩ и техните съюзници, ако Вашингтон атакува ирански ядрени обекти, предаде Ройтерс, позовавайки се на иранските държавни медии.

Изявлението на Централния щаб "Хатам ал Анбия" идва, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че "много скоро" американските сили ще нанесат удари срещу таен подземен ядрен комплекс, известен под името "Пикакс Маунтин" (Pickaxe Mountain), който се намира близо до бившия ядрен комплекс в Натанз, бомбардиран от САЩ през юни 2025 г.

По думите на Централния щаб "Хатам ал Анбия" атака от страна на САЩ срещу ядрени обекти на Иран ще представлява "разширяване на войната" в региона.

Редактор "Екип на Петел",

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