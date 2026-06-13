Иран: Споразумение със САЩ няма да бъде подписано в следващите 24 часа

Кадър Youtube

Иран изключва всякаква възможност меморандумът за разбирателство със САЩ да бъде подписан в следващите 24 часа, предаде иранската информационна агенция ИРНА, цитирана от Франс прес. Меморандумът ще позволи да се сложи край на войната в Близкия изток, посочва БТА.

"Трябва да изчакаме, за да разберем точната дата, на която ще се подпише споразумението, но това няма да стане утре", заяви говорителят на иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи, който изтъкна, че очаква това да се случи по-скоро "в следващите няколко дни".

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф, чието правителство играе ролята на посредник в преговорите между Иран и САЩ, посочи по-рано днес, че мирното споразумение между двете държави ще бъде финализирано в следващите 24 часа.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!