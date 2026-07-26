Иран: Спряхме ударите срещу съседите, защото САЩ прекратиха бомбардировките

Снимка Пиксабей

Иран е спрял преди два дни да нанася удари по съседните държави от Персийския залив, тъй като САЩ са прекратили бомбардировките срещу иранска територия, заяви днес иранската армия, като подчерта, че стратегията на Техеран се основава на „ответни действия“, съобщи АФП.

„През последните две нощи американците прекратиха нападенията си. Тъй като стратегията ни се основава предимно на ответни действия, ние също преустановихме операциите си“, заяви говорителят Мохамад Акраминя в интервю за държавната телевизия, пише novini.bg.

Тази сутрин призори не бе съобщено за никакви американски бомбардировки в Иран. Това беше втората поредна нощ на прекъсване на военните действия, докато американски медии съобщават за възможен недостиг на боеприпаси след близо пет месеца война. В столицата Техеран, която не е засегната от бомбардировките, животът протича нормално сред обичайните задръствания и горещата вълна, съобщи намиращият се на терен екип на АФП.

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Въпреки че в петък президентът Доналд Тръмп заяви, че не изключва още по-мащабни бомбардировки, затишието е забележително след две седмици на удари с безпрецедентна интензивност след примирието през април.

Иран от своя страна не е поел отговорност за никакви нападения срещу съседните държави от Персийския залив, които са съюзници на Вашингтон, а те не съобщиха за въздушни тревоги през нощта, пише БТА.

Според в. „Ню Йорк Таймс“, който се позовава на два източника, запознати с въпроса, американското правителство е обезпокоено от намаляването на запасите от прехващачи за системите за противоракетна отбрана „Пейтриът“ и от друго отбранително оборудване, защитаващо регионалните съюзници на САЩ, които Иран атакува в отговор на американските удари. Телевизия Си Ен Ен, позовавайки се на източник от Министерството на отбраната, също заяви, че военните операции срещу Иран са „поставени на пауза“, като посочи същите причини.

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