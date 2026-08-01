Иран атакува Кувейт

Пиксабей

Поразени са държавно съоръжение и цивилна собственост

Въоръжените сили на Кувейт съобщават, че са засекли и унищожили вражески безпилотни апарати в своето въздушно пространство, по информация на Ройтерс, цитира БТА.

Нападението е било насочено срещу няколко жизненоважни обекта. Според официалната позиция на кувейтската армия, въздушната атака е извършена от Иран. Военните уточняват, че техните действия са предотвратили по-мащабни поражения върху инфраструктурата на страната.

По данни на въоръжените сили е ударено държавно съоръжение, разположено в северните части на Кувейт. Засегната е и цивилна собственост, принадлежаща на частна компания на остров Бубиян. Падащите отломки от свалените безпилотни апарати са причинили материални щети. Официалната информация категорично посочва, че няма пострадали и човешки жертви вследствие на инцидента.

Редактор "Екип на Петел",

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