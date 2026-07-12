Иран атакува ОАЕ: Въздушна тревога в Бахрейн, експлозии в Доха

Снимка Пиксабей

Обединените арабски емирства (ОАЕ) в момента са подложени на ракетна атака от Иран, съобщи министерството на отбраната на Емирствата, цитирано от Франс прес. Властите в Бахрейн, от своя страна, задействаха сирените за въздушна тревога, а журналисти на AФП в Катар чуха експлозии в Доха.

Тези атаки последваха американските удари през нощта срещу Иран, след като иранските сили откриха огън срещу кораб в Ормузкия проток.

В Доха журналист от AФП стана свидетел на прехванати снаряди в небето над южната част на града, а всички жители получиха на телефоните си предупреждение от властите с призив да останат на сигурно място, пояснява БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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