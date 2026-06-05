Иран атакува ударна група на САЩ в Оманско море

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Иранските военни обявиха в петък, че военноморските им сили са изстреляли ракети и дронове по два американски разрушителя, действащи в Оманско море, като предупреждение, пише „Телеграф“.

Твърди се, че американските кораби впоследствие са се оттеглили към Индийския океан, което отбелязва поредната ескалация между двете държави, въпреки че номиналното примирие остава в сила.

Службата за връзки с обществеността на иранската армия заяви, че след предупредителните изстрели с крилати ракети „Кадир“ и нови офанзивни дронове „Шахид Дана“, изстреляни от ВМС на Ислямска република Иран, американските разрушители DDG-103 и DDG-87 напуснаха Оманско море и се насочиха към Индийския океан.

В изявлението се казва, че двата разрушителя са били част от ударната група на самолетоносача „Джордж У. Буш“. Твърди се също, че USS Tripoli, описан като десант, е бил принуден по подобен начин да напусне Оманско море след операциите от тези и предишните дни.

Иранският Център за командване и контрол на военноморските операции предупреди, че ако е необходимо, ще бъдат разположени и ракети с по-голям обсег.

„Въпреки разширяването и отдалечаването на корабите на противника от обсега на използваните ракети, при необходимост ще бъдат използвани ракетите на тези сили с по-голям обсег“, се казва в изявлението.

В изявлението, съобщено от агенция Fars News , операцията е представена като продължение на усилията за противодействие на това, което е описано като намеса на американския флот в търговския трафик и трафика на петролни танкери в региона.

Военноморската конфронтация дойде, след като иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че американските бази, използвани за агресия срещу Иран, са „легитимни цели“, в коментар, разпространен от държавната телевизия „Ислямска република Иран“.

Инцидентът идва на фона на засилено напрежение около морската сигурност в района на Иран. Вашингтон продължава да налага санкции срещу иранските петролни доставки, а Техеран многократно е отправял заплахи срещу корабоплаването в и около Ормузкия проток, пише Блиц.

Оманският залив и Ормузкият проток са сред най-чувствителните маршрути за световната енергийна търговия, а подобни инциденти повишават риска от ново военно напрежение между САЩ и Иран.

Редактор "Екип на Петел",

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