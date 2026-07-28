Иран екзекутира двама мъже, участвали в януарските протести

Снимка Пиксабей

Двама мъже, признати за виновни за участието си в протестите срещу режима на Ислямската република, състояли се през декември и януари, бяха екзекутирани, съобщиха иранските съдебни власти, цитирани от Франс прес.

"Смъртните присъди на Аболфазъл Сепахи и Амир-Хосейн Сафари бяха приведени в действие тази сутрин", информира агенция "Мизан", орган на иранската съдебна власт.

Според "Мизан" мъжете са били осъдени по обвинения за разпалване на "мохарабе" (война срещу Аллах), употреба на оръжие и всяване на страх, както и "нарушаване на обществения ред и сигурността в страната", пише БТА.

Иранската информационна агенция "Мехр" съобщи, че осъдените са били обесени на площад в град Малекшахр в централната провинция Исфахан в присъствието на очевидци.

Броят на екзекуциите в Иран се увеличи от началото на войната, започнала с израелско-американските удари срещу Ислямската република на 28 февруари. Голяма част от екзекутираните бяха осъдени на смърт заради участието им в антиправителствените протести, разразили се през декември миналата година. Те достигнаха връхната си точка на 8 и 9 януари тази година.

Иранските власти потвърдиха смъртта на 3000 души при протестните действия, като ги определиха като "прояви на тероризъм", организирани от САЩ и Израел.

Според неправителствената организация "Амнести Интернешънъл" в Иран се издават най-много смъртни присъди, като на второ място по този показател се нарежда Китай.

Най-малко 1639 души са били екзекутирани в Иран през 2025 г., рекорден брой от протестите през 1989 г., сочат данни на неправителствените организации "Хюман Райтс Иран", базирана в Норвегия и "Заедно срещу смъртното наказание" със седалище в Париж.

Редактор "Екип на Петел",

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