Иран и Нова Зеландия сътвориха голово шоу в Лос Анджелис

Стопкадър БНТ 3

Иран и Нова Зеландия направиха зрелищно 2:2 в двубой от група "G" на Световното първенство. Новозеландците на два пъти повеждаха с попадения на Илайджа Джъст (7', 54'), но "персите" намериха начин да избегнат поражението. Точни за тях бяха Рамин Резаеян (33') и Мохамед Мохеби (64').



Срещата на "СоФи Стейдиъм" в Лос Анджелис не разочарова. И двата тима търсеха победата от началото до последния съдийски сигнал. Нова Зеландия изненада с офанзивния си подход, а Иран показа характер и в края дори беше близо до пълен обрат.

От самото начало на двубоя си пролича по-високата класа на иранците. Тимът в бяло на няколко пъти можеше да изостри събитията пред вратата, пазена от Макс Крокомб, но неточни завършващи подавания провалиха атаките. В 6-ата минута Ариа Юсефи проби в наказателното поле и шутира,но право в ръцете на новозеландския страж, пише Спортал.бг.

Веднага след тази ситуация Нова Зеландия използва разсейване в противниковата отбрана и поведе. Крис Ууд майсторски задържа топката, а след това подаде на Илайджа Джъст, който отблизо стреля точно под напречната греда.

Полученият гол стъписа иранците и в следващите няколко минути в тяхното наказателно поле настана истински хаос. Бранителите на "персите" не успяваха да изичстят топката по-далеч от вратата си и имаха късмет, че съперникът им не се възползва.

В 17-ата минута Шахриар Моганлу поиска дузпа след съприкосновение с Фин Сърман, но съдията Сесар Рамос даде знак играта да продължи. Малко по-късно Сарприйт Синг стреля от далечна дистанция и затрудни Алиреза Бейранвад, но той бързо захлупи отскочилата топка.

В 23-тата минута Мехди Тареми преодоля голямо пространство с топката в крака и шутира от границата на наказателното поле, но уцели гредата. Последва груба грешка на вратаря на Нова Зеландия Макс Крокомб, но за негово щастие Саман Годос не сполучи с опита си да се разпише от над 30 метра.

В 32-рата минута многоходова атака на Иран завърши с гол. Моганлу съумя да отклони топката към Рамин Резаеян, а 36-годишният защитник се разписа на второ поредно Световно първенство.

Сега беше ред на иранците да вземат инициативата и те го направиха. Топката все по-често се задържаше в половината на Нова Зеландия, но контрите на отбора на Дарън Бейзли не бяха никак безопасни.

Малко преди почивката Крис Ууд стреля от пряк свободен удар,но прати топката в ръцете на Алиреза Бейранвад. В добавеното време на първата част шанс се откри и пред Моганлу, но неговият изстрел с глава премина над гредата.

В последната от добавените шест минути централният защитник на Иран Али Немати се извиси в наказателното поле и с глава насочи топката в мрежата, но радостта му бързо беше пресечена от флага на страничния съдия, който правилно маркира засада.

Второто полувреме започна със смяна в състава на Иран, като Мехди Гайеди зае мястото на Ариа Юсефи. Малко по-късно пък Али Алипур замени Шахриар Моганлу.

Иранците бяха по-активни, но Нова Зеландия отново намери начин да ги изненада. в 54-тата минута Крис Ууд още веднъж комбинира с Илайджа Джъст и нападателят на Мъдъруел преодоля Бейранвад.

Преднината на Нова Зеландия не се задържа дълго. В 64-тата минута Рамин Резаеян центрира от десния фланг, а Мохамед Мохеби успя да надхитри централните защитници на Нова Зеландия и стреля с глава, а гредата помогна на топката да спре в мрежата за 2:2.

Страстите се успоиха за кратко заради паузата за хидратиране, но след това отборите продължиха да играят на много високи обороти в търсене на трите точки. Топката рядко се задържаше в средата на терена и никой от тимовете нямаше намерение да се примирява с резултата.

В 77-ата минута Тареми беше изведен в наказателното поле, но не му стигна скорост и топката излезе в аут. Не след дълго капитанът на Иран отново се оказа в центъра на събитията. Той отправи удар с глава, но не уцели вратата, а веднага след това беше заменен.

В 85-ата минута се стигна до голяма суматоха в наказателното поле на Нова Зеландия, но ударът на Саид Езатолахи премина високо над напречната греда. Секунди по-късно иранският халф отново шутира, но този път в ръцете на Макс Крокомб.

В добавеното време Крис Ууд можеше да се превърне в герой за Нова Зеландия, но ударът му с глава беше твърде слаб, за да затрудни Алиреза Бейранвад.

Редактор "Екип на Петел",

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