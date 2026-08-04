Иран и Оман работят по план за отваряне на Ормузкия проток

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Иран и Оман бавно напредват към сключването на споразумение за отваряне на оспорвания Ормузки проток, което потенциално би допринесло за прекратяването на войната, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

Според две длъжностни лица от региона предстоящото споразумение предвижда корабите да влизат в Персийския залив по маршрут, контролиран от Иран, и да излизат по маршрут, контролиран от Оман.

Всяко споразумение обаче изглежда зависи от това САЩ да вдигнат блокадата над иранските пристанища. Администрацията на Тръмп вече изключи всякакво споразумение, което би дало на Иран контрол над пролива.

Висши американски длъжностни лица изразиха днес оптимизъм, че скоро може да бъде постигнато споразумение за отваряне на пролива, припомня АП.

Държавният секретар Марко Рубио потвърди, че е постигнат напредък в преговорите между Иран и Оман, но подчерта, че "все още няма окончателно решение".

Министърът на финансите Скот Бесънт заяви пред медиите, че "има шанс днес или утре да постигнем споразумение за отваряне на пролива".

Редактор "Екип на Петел",

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