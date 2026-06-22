Иран и САЩ се договориха за "пътна карта" към мирно споразумение

Пиксабей

Иран и САЩ са се договорили да създадат "група за управление на конфликти", за да сложат край на сблъсъците в Ливан, които отслабват действащото примирие в Близкия изток, съобщиха посредниците Пакистан и Катар, цитирани от Франс прес.

"Страните се споразумяха за създаването на група за управление на конфликти, която да обедини страните и Република Ливан и да бъде ръководена от посредниците, с цел да се гарантира спазването на прекратяването на военните действия в Ливан", се казва в съвместно комюнике на пакистанските и катарските посредници, пише БТА.

Освен това САЩ и Иран са договорили "пътна карта", която предвижда в рамките на 60 дни да бъде постигнато окончателно споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток, по време на първата им преговорна сесия в Швейцария. Тя е "насочена към постигане на окончателно споразумение в срок от 60 дни, като по този начин се поставя основата за незабавно започване на нови технически разговори", които ще продължат тази седмица в Швейцария, пишат правителствата на Пакистан и Катар в съвместно изявление.

Иранският външен министър Абас Арагчи вече похвали Пакистан и Катар за тяхното посредничество след разговорите в Швейцария, заявявайки в Екс, че те "са постигнали значителен напредък", отбелязва Асошиейтед прес.

Пакистан, Катар и Иран потвърдиха приключването на първия кръг от преговорите на високо равнище. Засега няма коментар от САЩ.

В съобщението си Арагчи заяви, че първият реален тест за постигнатите договорености ще бъде механизмът за предотвратяване на конфликти, създаден във връзка със сраженията между Израел и подкрепяната от Иран групировка "Хизбула".

Иран обвързва успеха на преговорите с прекратяването на боевете в Ливан. Израел настоява, че ще продължи да окупира ливанска територия и че трябва да има свобода на действие срещу "Хизбула", която извършва атаки в северен Израел, припомня АП.

Редактор "Екип на Петел",

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