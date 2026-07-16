Иран и САЩ в нов сблъсък - удари по военни цели и заплахи за Ормузкия проток

Пиксабей

Иранската армия съобщи, че е нанесла удари с дронове по американски военни съоръжения в Йордания, след като САЩ извършиха нови атаки срещу свои цели на иранска територия, предаде Франс прес.

Според информация, разпространена от иранската държавна телевизия, ударите са били насочени срещу радар, комуникационни системи и съоръжения за съхранение на гориво във военновъздушната база в Азрак, Йордания, предаде БТА.

През нощта атаки имаше и в Бахрейн и Кувейт.

Иранската противовъздушна отбрана в Техеран беше задействана, за да противодейства на евентуални "вражески заплахи", съобщи междувременно агенция Мехр.

Преди ден САЩ нанесоха удари по ирански крайбрежни укрепления и ракетни бази, след като отново наложиха морска блокада на иранските пристанища. Техеран отвърна с предупреждение, че може да прекъсне още ключови морски трасета, определяйки конфликта като "екзистенциална война" с Америка.

Според Централното командване на САЩ (CENTКOM) американските сили са нанесли удари в две последователни вълни срещу ирански крайбрежни отбранителни съоръжения, складове и пускови установки за крилати ракети в района на Ормузкия проток.

"Ударите са насочени срещу иранския арсенал, използвани срещу кораби, преминаващи свободно през Ормузкия проток", каза командването.

Американски представители заявиха пред Ройтерс, че операцията има за цел не само да принуди Иран да отвори отново Ормузкия проток за свободно корабоплаване, но и да унищожи ключови ирански военни обекти преди евентуални последващи операции.

Американските военни съобщиха също, че са нанесли удар по празен петролен танкер, насочил се към остров Харг, след като е пренебрегнал многократни предупреждения.

На свой ред агенциите в Ислямската република Мехр и Тасним съобщиха за удари в няколко района в страната и на остров Кешм.

Иранският главен преговарящ със САЩ - председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф, заяви, че страната води "решаваща, екзистенциална война със САЩ", и подчерта, че сигурността на Ормузкия проток ще се определя по ирански правила.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) обяви, че е нанесъл удари по американски военни обекти в Бахрейн, Кувейт и Йордания. "Врагът не бива да мисли, че може да се придържа към настоящия ход на конфликта и да го превърне във война на изтощение", заяви говорител на КГИР, цитиран от "Прес ТВ". "Операциите на Иран сега са насочени към унищожаване на американската военна инфраструктура, обслужваща настъпателни действия в региона. След това ще започне следващата фаза", добави той.

Кувейтските въоръжени сили съобщиха, че са прехванали четири ракети и 21 дрона, изстреляни от Иран. При атаката са нанесени материални щети, но няма ранени.

На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че "Иран ще бъде победен много скоро" и че Техеран "иска отчаяно да сключи споразумение".

"Иранците много искат сделка. Ще видим дали ще я сключим, или просто ще приключим с тях", каза Тръмп по време на форум на оръжейната индустрия в Пенсилвания.

Въпреки продължаващите бойни действия Тръмп съобщи, че Иран е позволил на американска гражданка, която според него е била "неправомерно задържана" през 2024 г. по време на администрацията на предшественика му Джо Байдън, да напусне страната.

Първоначално Тръмп не назова името ѝ, но по-късно неин адвокат потвърди, че става дума за Дена Карари, която има американско и иранско гражданство.

Карари е била обвинена от иранските власти в шпионаж и сътрудничество с вражеска държава, но никога не е била официално задържана. Вместо това ѝ е било забранено да напуска Иран и е била многократно разпитвана.

Тя е ръководила фондация, подпомагаща деца в неравностойно положение в Иран. Карари вече пътува към Съединените щати, потвърди адвокатът ѝ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!