Иран изпраща Али Хаменей с многодневни траурни церемонии

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Мнозина от присъстващите плачеха, скандираха „Отмъщение!“ и „Смърт за Америка, смърт за Израел!“

В Техеран започнаха многодневните траурни церемонии в памет на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, който загина на 86-годишна възраст при американско-израелски въздушен удар на 28 февруари - първия ден от войната срещу страната, предаде Нова тв.

Тленните му останки бяха изложени в стъклен саркофаг в религиозния комплекс „Имам Хомейни Мосала“, където още от ранните часове на деня се стекоха хиляди опечалени, облечени предимно в черно и носещи червени шиитски знамена с надпис „Мъченик“.

Мнозина от присъстващите плачеха, скандираха „Отмъщение!“ и „Смърт за Америка, смърт за Израел!“, а из столицата бяха поставени билбордове с образа на Хаменей. На сцената в комплекса беше възстановена залата за религиозни церемонии от неговата резиденция в центъра на Техеран - сграда, разрушена при въздушния удар, при който загинаха и членове на семейството му. Под ковчега на аятолаха бяха поставени ковчезите на негови близки, а върху него бе положен черният тюрбан - символ на произхода му от рода на пророка Мохамед.