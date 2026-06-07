Иран изстреля ракети срещу Израел

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Израелската армия тази вечер съобщи, че е идентифицирала ракети, изстреляни от Иран към територията на страната и добави, че системите за противовъздушна отбрана работят за отбиване на заплахата, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Малко по-късно иранските държавни медии съобщиха за втора вълна ракети, насочена срещу Израел, без да дадат подробности.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че израелската армия трябва да спре атаките си срещу Ливан и предупреди, че ако Израел разшири атаките си или отговори на иранските действия, ще се изправи пред “по-унищожителни и болезнени удари”.

Съветникът на иранския върховен лидер Мохсен Резаи заяви, че Техеран многократно е предупреждавал, че няма да толерира нарушенията на примирието и атаките срещу Ливан.

“Агресорите получиха отговора тази вечер”, добави той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил уведомен за ескалацията между Израел и Иран, съобщи изданието “Аксиос”.

Редактор "Екип на Петел",

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