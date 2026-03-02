Иран изстреля за първи път най-новата си суперракета "Фатах"

Кадър Фб

На 28 февруари ирански източници публикуваха кадри от изстрелването на балистичната ракета „Фатах“, която интегрира маневрираща система за многократно влизане в атмосферата от следващо поколение, за да заобикаля ефективно противоракетната отбрана, пише военното издание Military Watch, цитира Блиц.

Това беше последвано от първото изстрелване на „Фатах-2“, силно подобрен наследник на ракетата, на 1 март. Ракетата „Фатах-2“ използва хиперзвукова планируща система, а не обичайна балистична система за многократно влизане в атмосферата, което ѝ позволява да маневрира както по тангаж, така и по рикошет, да поддържа много по-високи скорости на връщане и да се приближава до цели от неочаквани посоки.

Такива ракети могат да поддържат атмосферен планер или плитък планер при хиперзвукови скорости. Ракетите бяха изстреляни след започването на координирано мащабно военно нападение срещу Иран от Съединените щати и Израел, при което бяха нападнати множество важни цели, включително ключови лидерски фигури, и беше убит върховният лидер на страната Али Хаменей.

Докато по-голямата част от изстреляните балистични ракети, според ирански източници, са били от по-нискокачествени типове ракети, които може да са били предназначени да изчерпят вражеската противоракетна отбрана в по-ранните етапи на конфликта, ракетите с по-висока стойност.

„Фатах“ и „Фатах-2“, може да са били изстреляни за неутрализиране на висококачествени цели, които се считат за важни за унищожаване в ранен етап, като например радара за противоракетна отбрана, унищожен в Катар.

