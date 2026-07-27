Иран към България: Отговорните за разполагането на американски самолет трябва да понесат последствията

Пиксабей

Иран отправи остри критики към България заради допускането на американски самолет за въздушно зареждане на територията на страната. Позицията беше публикувана във фейсбук страницата на посолството на Ислямска република Иран в София.

Според говорителя на иранското външно министерство отговорност за това решение носят българските институции, които са разрешили използването на военни бази от американски сили, предаде Нова телевизия.

От Техеран твърдят още, че това не е прецедент и посочват, че България и преди е предоставяла възможност летището в София да бъде използвано за разполагане и операции на американски самолети, които според иранската страна са подпомагали военните действия на САЩ срещу Иран.

В публикацията се подчертава, че отношенията между иранския и българския народ традиционно са били приятелски и основани на взаимно уважение.

„Българският народ добре знае, че иранският народ никога не е имал никакви проблеми с България. В продължение на десетилетия нашите отношения с България са се основавали на взаимно уважение“, се казва още в позицията на иранското посолство.

Редактор "Екип на Петел",

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