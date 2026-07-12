Иран към САЩ: Казахме ви - спазете думата си или платете цената

Снимка уикипедия, Mohsen Ranginkaman

Главният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф се обърна днес към САЩ в публикация в социалната платформа Екс, като написа: "Казахме ви: Спазете думата си или платете цената", предаде Ройтерс. "Ерата на едностранните сделки ПРИКЛЮЧИ. Казахме ви: Спазете думата си или платете цената. Реалността чука на вратата“, добавя председателят на иранския парламент.

Във вторник САЩ отмениха лиценза, разрешаващ продажбата на ирански петрол, след като три танкера - от Катар и Саудитска Арабия, бяха подложени на обстрел от Иран, информира БТА.

Иранският външен министър Абас Арагчи обвини САЩ в петък в нарушаването на подписания Меморандум за разбирателство. "Примирие може да има само ако то се спазва и от двете страни“, написа Арагчи в Екс.

Редактор "Екип на Петел",

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