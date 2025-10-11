реклама

Иран категорично каза "не" на Тръмп за отношенията си с Израел

11.10.2025 / 23:20 1

Снимка: Белият дом

Иран категорично отхвърли допуснатата от американския президент Доналд Тръмп възможност Ислямската република някой ден да нормализира отношенията си с Израел, предаде Ройтерс.

В края на миналата седмица Тръмп коментира темата за Авраамовите споразумения, с които по време на първия му мандат в Белия дом бяха нормализирани отношенията между Израел и четири държави с преобладаващо мюсюлманско население. "Кой знае, може би дори Иран ще се включи", каза американският лидер. 

"Иран никога няма да признае окупиран режим, който е извършил геноцид и е убил деца", заяви днес външният министър на Иран Абас Арагчи в ефира на иранската държавна телевизия. 

 

 

kris (преди 3 минути)
Рейтинг: 517251 | Одобрение: 95706
Браво на Иран....Никакъв гювеч за евреите !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

